Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımlarda uçurumun kenarındayız!

“Yoğun bakımlar olarak uçurumun kenarındayız!” diye konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel, pandemi döneminde sağlık sistemine binen yükün arttığının altını çizerek, yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarında kaydedilen artışa dikkat çekti ve yeni yoğun bakım ünitelerinin açılması ile çalışanların etkin ve yararlı sağlık hizmet sunamayacak hale geldiğini bildirdi. “Türkiye geneli için yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarının %70-75’’lere ulaştığı bildirilmesine rağmen hastalığın daha yoğun görüldüğü illerimizdeki doluluk oranlarının daha yüksek olduğu açıktır.” diye konuşan Cinel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu nedenle yoğun bakım doluluk oranlarının il il açıklanması daha yararlı olacaktır. Yoğun Bakım yataklarının yetersiz olduğu bugünkü ortamda önemli bir tehlike de, acil yoğun bakım yatağı gereksiniminin yaratmış olduğu sorunla hastanelerin uygun olmayan alanlarında yeni Yoğun Bakım Ünitelerinin açılmaya başlanmasıdır.”

Kalifiye insan kaynağı yetersiz kalacak

Yoğun bakımlarda yaşanan doluluk oranları ve iş yükü ile çalışma koşullarının, yoğun bakım çalışanları açısından sürdürülebilir olmadığını belirten Cinel, sözlerine şöyle devam etti:

“Yetişmiş insan kaynağının sınırlı sayıda olması, hastalığın yarattığı fireler de göz önüne alındığında, akılcı kullanılmak zorundadır. Uzun ve yoğun iş temposu yoğun bakım çalışanlarının kontamine olma riskini arttırmakta, hastalandığı için görev yapamayan kişiler nedeniyle geride kalan ekibin çalışma koşulları daha da kötüleşmekte ve bir kısır döngü oluşmaktadır. Sürecin ilerlemesiyle kalifiye insan kaynağının mutlak olarak yetersiz kalacağı açıktır. Öncelikle, Yoğun Bakım ortamına hızla adapte olabilecek ameliyathanelerdeki potansiyel insan kaynağının bir an önce diğer işlerden muaf tutularak yoğun bakımlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir.”

“Acilde ve servislerde yoğun bakım bekleyen hastalar göz önüne alınarak yeni Yoğun Bakım yataklarının açılması çözüm değildir.” diye konuşan Cinel, “Bu hastaların bakımını üstlenecek kalifiye sağlık personeli eksikliği göz ardı edilmemeli ve bu personellerin çok kısa sürelerde yetişmediği gerçeği de bilinmelidir. Hem teknik olarak hem de ilkesel olarak doğru olan bir bakış açısıyla Yoğun Bakım yatağı kavramı belirli bir mekanda, yeterli gaz kaynakları, elektrik bağlantı noktaları olan, Yoğun Bakım tipi ventilatörü, monitörü olan ve daha önemlisi bu yatakta yatacak olan hastaya Yoğun Bakım hizmeti verecek olan hemşire ve Yoğun Bakım doktoru demektir. Salt olarak yatak veya ventilatör üzerinden bu kavramı açıklamak modern Yoğun Bakım konseptine ters düşmektedir ve yapılan tüm yatırıma karşın hastaların yoğun bakım hizmetinden yarar görememesi ve daha kötüsü ölüm oranlarının artışı anlamına gelmektedir.” dedi.

Cinel, yoğun bakım hizmeti sunumundaki tıbbi kalitenin düşmesi durumunu, yurtdışındaki örneklerle ifade ederek, hasta ölüm sayılarında artış olabileceğine vurgu yaptı. Cinel, “Yoğun bakımlarda çalışan hekim ve hemşireler yoğunluk nedeniyle hastalarına yeterli tıbbi hizmet veremedikleri durumlarda bunun vicdani sorumluluğu ile baş başa kalmaktadırlar. Yoğun Bakımlarda üretilen iş açısından kaliteden taviz verilerek etkin bir sonuca ulaşılamayacağı, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Kalite demek, gereken niteliklere sahip tıbbi ekipman ile üst düzey nitelikte ve sayıda sağlık çalışanları ile üretilen sağlık hizmetidir.” ifadelerine yer verdi.

Yoğun bakım çalışma koşulları standardize edilmeli

“Yoğun Bakım Ünitelerini yönetecek ve bu alanda hizmet verecek yetişmiş eleman sorunumuz, pandemi ortamında daha da belirgin hale gelmiştir.” şeklinde konuşan Cinel, şöyle ekledi:

“Tüm ülkede pandemi dönemleri de dahil yoğun bakım ünitesi çalışma koşullarının standardize edilmesi gerekmektedir. Yoğun çabalarla altyapı standardizasyonu konusunda yol alınmasına karşın, üstyapı ve yetişmiş kalifiye sağlık çalışanlarında niteliksel ve niceliksel olarak standardizasyon olduğunu söylemek zordur. Çalışanlardaki tükenmişlik durumunun yanı sıra son dönemde gözlenen çözülme busorunu daha da derinleştirmektedir.”

Cinsel, “Sağlık otoritesi sivil toplum örgütü olarak da tanımlayabileceğimiz bilimsel derneklerle işbirliği yapmalı, onların yetişmiş insan gücünden yararlanmalıdır.” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: