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Türkiye-İran sınır hattındaki vatandaşlar, zorlu kış şartlarına rağmen aşılanmaya devam ediyor
Van'ın Başkale ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen en ücra mahallelere giderek yeni tip koronavirüs aşısı çalışmalarına devam ediyor
Türkiye-İran sınır hattındaki vatandaşlar, zorlu kış şartlarına rağmen aşılanmaya devam ediyor
22 Şubat 2021 08:43 - AA
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İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, Türkiye-İran sınır hattında yer alan 69 kırsal mahalle ve 66 mezrada yaşayan vatandaşların aşılarını yapmak için tek tek evlerine gidiyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgelere zorlu yolculuğun ardından giden ekipler, sırası gelenlerin aşılarını yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ümit Söylemez, karlı yolları aşıp, engebeli yollarda yürüyerek koronavirüs aşılarını yapacakları vatandaşların evlerine ulaştıklarını söyledi.

2 bin 400 rakımlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Salih Akkaya da soğuk ve zor şartlarda evine gelip aşısını yapan ekiplere teşekkür etti.

Demir, "Allah sizlere dert vermesin. Buraya kadar gelip aşımı yaptılar. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

doktor ilce saglik muduru dr umit soylemez asi ekibi van

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