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Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz CoronaVac aşısı gönderdi
Türkiye, COVID-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi
Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz CoronaVac aşısı gönderdi
14 Ocak 2021 11:25 - AA
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Türkiye, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabah saat 05.00'te Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı ülkemize gelmiştir." 

Konuya ilişkin AA muhabirine de değerlendirmede bulunan Pilli, aşılama işlemine yarın ve cumartesi başlamayı planladıklarını söyledi. Pilli, şunları ekledi:

"Aşılama ile ilgili planlamamızı yaptık, aşılamalar ilk etapta 9 merkezimizde başlayacak. İlk aşılar, COVID-19'la mücadelede ön planda olan tüm sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geliriz. Bunun eğitimini de verdik, dolayısıyla bizim için aşıların yapılması zor değil." 

Bakan Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, KKTC'ye verdikleri destekten dolayı şahsı ve ülkesi adına teşekkür ederek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi COVID-19'la mücadelemizde de yanımızda oldu." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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