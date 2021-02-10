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Türkiye, mutasyonlu virüsün etkisi altına giriyor: Bir ilde daha tespit edildi
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bir koronavirüs hastasında İngiltere mutasyonunu tespit ettiklerini belirterek, "Mutasyonların hem hastalık yapıcı etkisi, hem bulaştırıcılık hızı, hem de sonuç olarak ne kadar ağır seyrettiğini takip edeceğiz. Birkaç çeşit aşıdan en çok hangisinin etkili olduğu, bu etkinin ne kadar uzun sürdüğü takipler neticesinde ortaya çıkacak" dedi
Türkiye, mutasyonlu virüsün etkisi altına giriyor: Bir ilde daha tespit edildi
10 Şubat 2021 11:16 - DHA
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Sinovac firmasının aşı testlerine gönüllü katılıp koronavirüs aşısını Türkiye'de ilk yaptıranlar arasında yer alan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilk dozdan yaklaşık 1 ay sonra vücudundaki antikor seviyesinde çok yükselme görüldüğünü açıkladı. Antikor seviyesinin kişiden kişiye göre değiştiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, üretilen antikorların vücudun askerleri olduğunu, vücudun immün sistemine bağlı ortaya çıktığını anlattı. Şu anki değerlere bakıldığında aşının vücudunda etkili olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesi'ndeki aşılamadaki son durumu anlattı.

MUTASYON TESPİT KİTİYLE SONUCA ULAŞILDI

Prof. Dr. Özkan, AÜ olarak aşı çalışmalarına başladıklarından bu yana 4 bin 700 kişinin aşılandığını açıkladı. İkinci doz aşılamaya perşembe günü başlayacaklarını aktaran Prof. Dr. Özkan, koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlenen Özkan, şunları söyledi:

"Şu ana kadar tanımlanan Güney Afrika, İngiltere gibi birkaç farklı mutasyon var. Mutasyonlara da kitlerle bakabiliyorsunuz. Bizim aldığımız mutasyon kitleri sonrasında bir hastamızda İngiltere mutasyonu ortaya çıktı. Mutasyonların hem hastalık yapıcı etkisi hem bulaştırıcılık hızı, hem de sonuç olarak ne kadar ağır seyrettiğini takip edeceğiz. Birkaç çeşit aşıdan hangisinin en çok etkili olduğu, bu etkinin ne kadar uzun sürdüğü takipler neticesinde ortaya çıkacak. Önemli olan tedavileri nasıl değiştireceği. Bunlara hemen cevap veremiyoruz ama zaman içerisinde hep beraber gözlemleyerek yayınlarla anlamaya çalışacağız." 

'MUTASYON DEVAM EDECEK'

Koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonuna yakalanan hastaya uygulanan tedaviyi anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şu an farklı bir tedavi yok. Klinik olarak çok farklı ilerlemiyor. Ancak bu mutasyon olmaya devam edecek, bu şekilde kalmayacak. Mutasyondan sonra sonucun nereye evrildiğini görmek lazım. Şu anda tedaviler çok da farklılık gerektirmiyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldığı haberlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Özkan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu çok iyi bir haber değil. Bizim en çok korktuğumuz şey buydu. Çünkü elimizde koronavirüse karşı tek silah aşı. Eğer böyle bir bilgi var ise elimizde, mutasyona yönelik aşılar bulmak için uğraşılacak. Sinovac aşısı inaktif bir aşı, sanırım bu aşı mutasyondan daha az etkilenecek gibi geliyor. Bunu da zamanla göreceğiz."

SAĞLIK BAKANLIĞI, AÜ'DEKİ AŞI ÇALIŞMASINI TAKİP EDİYOR

AÜ'de gerçekleştirilen aşı çalışması hakkında son bilgileri veren Prof. Dr. Özkan, "Prof. Dr. Tarlan Mammedov, protein hedefini başardı. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın da takip ettiği bir aşı çalışması. Ancak mutant virüse ne kadar etkili ona da bakmak lazım. Sadece aşı değil, kit ve ilaç üzerine de çalışıyoruz. Mutasyona ne kadar etkili olacağı ve bunu ne kadar hızlı bir sürede piyasaya çıkaracağımız önemli basamaklar. Bunların hepsi ayrı maddi destek gerektiriyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

sinovac prof dr ozlenen ozkan antikor mutasyon

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