Türkiye'de aşı sayısı 10 milyon dozu aştı

Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele kapsamında ilk uygulaması 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına yapılan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısında birinci ve ikinci doz uygulama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığının https://covid19asi.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklamalara göre, Türkiye genelinde uygulanan aşı dozu sayısı 10 milyon 16 bin 261 olarak duyuruldu.

Yine açıklanan veriler doğrultusunda 1'inci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 572 bin 286 iken, 2'nci doz uygulanan kişi sayısı 2 milyon 443 bin 975 olarak kaydedildi.