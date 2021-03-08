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Türkiye'de aşı sayısı 10 milyon dozu aştı
Türkiye'de 14 Ocak tarihinde başlayan aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bugün sabah itibarıyla Türkiye genelinde uygulanan aşı dozu sayısı 10 milyonu aştı
Türkiye'de aşı sayısı 10 milyon dozu aştı
08 Mart 2021 11:31 -
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Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele kapsamında ilk uygulaması 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına yapılan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısında birinci ve ikinci doz uygulama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığının https://covid19asi.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklamalara göre, Türkiye genelinde uygulanan aşı dozu sayısı 10 milyon 16 bin 261 olarak duyuruldu. 

Yine açıklanan veriler doğrultusunda 1'inci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 572 bin 286 iken,  2'nci doz uygulanan kişi sayısı 2 milyon 443 bin 975 olarak kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid sinovac coronavac 10 milyon

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