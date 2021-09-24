Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 267 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.

"Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27 bin 844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu, aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir'in, Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.

"Bebeklere yanlış aşı yapıldığı" iddiaları

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığını" iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

İzmir'de bir aile hekimliği biriminde yaklaşık 3 ay önce 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Kovid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bebeklere yanlışlıkla Kovid-19 aşısı uygulandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, aşılarda senelerdir barkod sisteminin kullanıldığını, dolayısıyla böyle bir ihtimalin söz konusu bile olamayacağını bildirdi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davanın duruşması, avukatların talebi üzerine mahkeme başkanı ve savcının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Yurt genelinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 109 evde ve Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çam köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

Kırıkkale'deki HES sorgulamalarında, PCR testi pozitif çıkan ve Kovid-19 karantina süresi bitmeyen öğrenci ile seyahat ettiği minibüsü firmasına, ayrıca temaslı olduğu tespit edilen ve cezaevi ziyaretine gittiği öğrenilen kişiye, toplamda 12 bin 150 lira ceza uygulandı.

Aşı yaptırmayanlar, Kovid-19 mutasyonlarının önünü açıyor

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 mutasyonlarının aşılanmayan bireyler nedeniyle hızla devam ettiğini belirterek, "Her mutasyon, aşının hazırlandığı virüsten farklı bir virüs anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılanmayan nüfus var oldukça bu yeni mutasyonların önünü açacağından aşılananların güvenliğini de riske atacak." uyarısında bulundu.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özden, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile rutin gebelik aşılarının eş zamanlı yapılmasında sakınca olmadığını bildirdi.