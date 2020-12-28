Türkiye'de COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 300'e ulaştı

TTB sosyal medya hesabından yaşamını yitiren sağlıkçıları şöyle duyurdu:
"Mersin'de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan AK'ı COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
Adana Ceyhan'da görev yapan Eczacı Ömer GÜRKAN'ı COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz DURMUŞ'u COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."
YAŞAMINI YİTİREN SAYISI 300'E ULAŞTI
Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı 300'e ulaştı.