Türkiye'de COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 300'e ulaştı

TTB sosyal medya hesabından yaşamını yitiren sağlıkçıları şöyle duyurdu:

"Mersin'de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan AK'ı COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Adana Ceyhan'da görev yapan Eczacı Ömer GÜRKAN'ı COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz DURMUŞ'u COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."