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Türkiye'de COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 300'e ulaştı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün 3 sağlık emekçisinin daha Covid-19 nedeni ile yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı 300'e ulaştı
Türkiye'de COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 300'e ulaştı
28 Aralık 2020 21:00 - Cumhuriyet
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TTB sosyal medya hesabından yaşamını yitiren sağlıkçıları şöyle duyurdu:

"Mersin'de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan AK'ı COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Adana Ceyhan'da görev yapan Eczacı Ömer GÜRKAN'ı COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz DURMUŞ'u COVID-19 nedeni ile kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz."

YAŞAMINI YİTİREN SAYISI 300'E ULAŞTI

Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana yaşamını yitiren sağlık emekçisi sayısı 300'e ulaştı. 

Anahtar Kelimeler:

ttb pandemi covid-19 saglik emekcisi ramazan ak omer gurkan yavuz durmus

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