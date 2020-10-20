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Türkiye'de de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşısında müthiş gelişme
Türkiye'de de gönüllüler ve sağlık çalışanları üzerinde denenen Çinli Sinovac Biotech'in aşısı CoronaVac ile ilgili umutları tazeleyen bir açıklama geldi.
Türkiye'de de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşısında müthiş gelişme
20 Ekim 2020 09:30 - Haber7
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Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede denemelerin devam ettiği Çinli Sinovac Biotech isimli şirketin geliştirdiği CoronaVac isimli aşının ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

AŞININ GÜVENLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Brezilya'nın en önemli biyomedikal araştırma merkezlerinden biri olan Sao Paulo'daki Butantan Enstitüsü elde edilen sonuçlara göre CoronaVac'ın kullanımının güvenliği olduğu belirlendi. Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas, "Aşının yapımının güvenli olduğunu tespit ettik. Fakat aşının etkili olup olmadığına dair sonuçları araştırmaya katılan 13 bin insanın tamamında denemeler tamamlanmadan paylaşmayacağız. İncelemeler devam ediyor" dedi.

AŞININ CİDDİ BİR YAN ETKİSİNE RASTLANILMADI

Aşının ilk test sonuçları ile ilgili bilgi veren Covas, "Aşının ciddi bir yan etkisi ortaya çıkmadı. Aşı olanların yüzde 20'si aşı dolayısıyla orta seviyede ağrı hissetti ve yüzde 15'i de ilk doz sonucunda baş ağrısı yaşadığını söyledi. Bu oran ikinci dozda yüzde 10'a düştü. Aşı olanların yüzde 5'inin midesinin bulandığı ve yorgun hissettiği tespit edilirken bu orandan çok daha azında kas ağrısı meydana geldiği anlaşıldı" dedi.

Anahtar Kelimeler:

sinovac biotech coronavac asi

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