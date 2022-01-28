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Türkiye'de günlük COVID-19 vaka sayısı ilk kez 80 bini aştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Kovid-19 riski yüksek." dedi.
Türkiye'de günlük COVID-19 vaka sayısı ilk kez 80 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

28 Ocak 2022 08:33 - AA Ahmet Sertan Usul
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Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 80 binin üstüne çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 225 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,45 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 416 bin 957 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıkçıların kış şartlarında da Kovid-19 aşılamasının sürmesi için görevlerinin başında olduğuna işaret ederek, "Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Kovid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." ifadelerini kullandı.

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People
3
1) Ali Rıza Aktaş (Mikrobiyoloji uzmanı Dr)
28.01.2022 13:02:40
Merhaba sevgili ve saygı değer arkadaşlar,
Biontec Omicron varyantı için neden yeni aşı dizayn etme ihtiyacı duyuyor?!!!!!??
People
7
2) kerem can (dr)
28.01.2022 10:49:55
aşı varken test yapılması saçma ve mantıksız. influenza için testler yapılıp günlük pozitif sayısı, ölü sayısı vs vs takip ediliyor mu hayır. aşı yokken bu uygulama gerekliydi ama artık bu işleri bırakmak lazım. mali kaynak ve işgücü israfından başka bir şey değil. aşı konusunda zorlayıcı tedbirler alınabilir. para cezası ve kamu hizmetlerinden yararlanmada kısıtlama gibi. bazı hocalarımız bu pandemi olayında öne çıktı popülariteleri arttı ulusal medyada görünürlükleri arttı. ama artık bu olayı kabullenip korku yaymaktan vazgeçsinler. bitti artık kabullensinler bunu. kovid nezle grip hepsi aynı muameleyi görmeli
People
5
3) bir vatandaş (sağlıkçı)
28.01.2022 08:50:50
Aşısızlar yüzünden hep.
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