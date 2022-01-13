Türkiye'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de son 24 saatte 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Buna göre, son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 42 bin 573 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 313 artarak 139 bin 872'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 190 bin 567 testte 196 bin 224 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Fransa'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 361 bin 719 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 249 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 305'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 361 bin 719 artışla 12 milyon 934 bin 982'ye, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20'ye yükseldi.

Kolombiya'da son 24 saatte 29 bin 857 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle 69 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 130 bin 529'a çıktığı ülkede, vaka sayısı da 29 bin 857 artarak 5 milyon 410 bin 698'e yükseldi.

Japonya’da 9 Eylül 2021 sonrası ilk kez, son bir günde 13 bini aşkın vaka kaydedildi. Vakaların 2 bin 100'den fazlası Tokyo'da saptandı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 793 bin 265’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 424’e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 620 bin 371’e yükseldi, 87 bin 471 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 716 bin 931’e çıktı.

ABD’nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya’da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 694 bin 64’e ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 190 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 300 bin 764, vaka sayısı 4 milyon 214 bin 253, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 373 bin 393 olarak kayıtlara geçti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 529’a çıktı.

Son 24 saatte 29 bin 857 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 410 bin 698’e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 101 bin 151’e yükseldi.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 670’e, 131 bin 82 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 664 bin 717’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 700 bin 467’ye ulaştı.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi ve 12 bin 663 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 440 bin 349'a, can kaybı sayısı 203 bin 193'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 421 bin 373'e yükseldi.

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve 14 bin 63 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 711 bin 299, can kaybı sayısı 20 bin 103, sağlığına kavuşanların sayısı 568 bin 279 olarak kayıtlara geçti.