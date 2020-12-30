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Türkiye'de üretilecek: Soçi'deki görüşmede ortak aşı üretiminin duyurusu yapıldı
Rusya'nın Soçi kentinde mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sputnik V aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ortak aşı üretimi hedefine doğru ilerliyoruz" dedi
Türkiye'de üretilecek: Soçi'deki görüşmede ortak aşı üretiminin duyurusu yapıldı
30 Aralık 2020 09:38 - Sözcü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Ortak Strateji Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Soçi’de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bir araya geldi.

İkili toplantı sonrası kameralar karşısına geçerken, Çavuşoğlu Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V korona aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın daha önce üretimi için Hindistan’la anlaştığı bilinen aşının, Türkiye’de de üretilebileceğine değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza bir teklifte bulununca, Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdi. Kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya’dan gelmeye başladığını söyledi. Bu iş birliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye’de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.”

KASIM AYINDA GÖRÜŞTÜLER

Sputnik V’nin Türkiye’de üretilmesine yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Rus mevkidaşı Mikhail Murashko Kasım ayı başında görüşmede bulunmuştu.

Murashko, Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilme ihtimali olduğunu söyleyerek, “Türk Sağlık Bakanı’yla yaptığımız görüşmelerde Sputnik V’nin, toksikoloji testleri yapıldıktan sonra yerel şartlara bağlı olarak Türk ilaç şirketlerinin tesislerinde üretilmesi konusunda istekli olduklarını gösterdiler” demişti.

Anahtar Kelimeler:

sputnik v disisleri bakani mevlut cavusoglu mutabakat zapti ortak asi uretimi

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