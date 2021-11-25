Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere 10 milyon doz aşı hibesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını bildirdi.
Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere 10 milyon doz aşı hibesi
25 Kasım 2021 09:20 - AA Burcu Çalık Göçümlü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile telefonda görüştü.

Bu görüşmenin ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kluge, şunları kaydetti:

"Pandemiyi yalnızca dayanışma ile yenebiliriz. Zorlu kış aylarıyla karşı karşıya kalmışken sağlık sistemleri ve yoğun bakımları sıkıntılı durumda olan Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 hastalarının alınabileceğine ilişkin cömert teklifinden dolayı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye'ye müteşekkirim. Türkiye, pandeminin başından beri 160 ülke ve 29 uluslararası kuruluşa Kovid-19 malzemesi göndererek ve 11 ülkeye 2 milyon dozu aşkın aşı hibe ederek önemli bir küresel dayanışma örneği gösterdi. Dr. Koca ve Türkiye'ye teşekkürler."

Bakan Koca ise Kluge'nin bu paylaşımına Twitter hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca dso dr hans kluge covax asi hibesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.