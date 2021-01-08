Türkiye'nin COVID-19 aşılamada yol haritası belli oldu! İşte detaylar!

Yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) için geliştirilen aşıların nasıl uygulanacağı belirlendi. Sağlık Bakanlığı COVID-19 ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ederken, aşının uygulamasının nasıl yapılacağı merak konusuydu.

Aşılama ne zaman başlayacak?

En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacak. Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor.

Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından “Acil Kullanım Onayı” verilerek kullanıma sunulacak.

Sağlık çalışanları kendi kurumlarında aşılanacak

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşıda öncelik sağlık çalışanları olacak. Sağlık çalışanları kendi kurumlarında aşılanacak ve aşı uygulama birimi olmayan sağlık kurumlarında görev alan personel kendisine en yakın sağlık kuruluşundan randevu alarak aşı yaptırabilecek.

Sağlık çalışanlarına yönelik birinci doz aşı uygulamaları, aşı uygulama birimi olan sağlık kuruluşlarında çalışanlar için beş gün, bulunmayan için ise 10 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Yaşlı bakımevlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde ve koruma kalanlara ve hizmet sunanlara kendi sağlık birimi varsa bu birimle Toplum Sağlığı Merkezleri ekiplerince bulundukları kurumlarda aşılama hizmeti verilecektir.

ASM'ler ve hastanelerde aşılama yapılacak

Asker, polis, jandarma, adli personel, cezaevlerinde bulunanlar ve çalışanlar gibi kendi sağlık birimine sahip olan risk gruplarının aşılanması kendi sağlık birimlerinde veya randevu alarak hastaneler ve aile sağlık merkezlerinde sağlanacak.

65 yaş ve 65 yaş üstü kişiler, 50-64 yaş arası kişiler, 18-49 yaş arası kronik hastalığı olan bireyler ve hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar aile sağlık merkezleri ve hastanelerde erişkin aşılama birimlerinde aşılanacak.

Aşılamada öncelikli olanların yapması gereken işlemler

Hangi grupların aşılanmaya başlanacağına yönelik takvim ilerleyen günlerde belirlenecek. Ancak bunun için vatandaşların E-nabız uygulamasına girerek öncelikli grupta olup olmadıklarını belirten bir bilgilendirme mesajının olup olmadığını kontrol etmeleri gerekecek.

Aşılamada öncelik sahibi olanlar, MHRS (182) üzerinden aile sağlığı merkezinden veya hastanelerden randevu alabilecek. MHRS’yi kullanamayacak olanlar ise doğrudan kayıtlı oldukları aile hekiminden veya hastanelerin (kamu,özel, üniversite) kendi iletişim numaralarından randevu alabilecekler.

Aşı uygulaması yapılan her kişiye Pandemik COVID-19 aşı kartı verilecek.

Kimler hangi koşullarda aşılanacak?

İkinci bir talimata kadar aktif COVID-19 hastasına, COVID-19 hastalığını geçirmiş kişilere ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacağı bildirildi.

COVID-19 aşısı 18 yaş ve üzeri kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacak

Gebelikte aşılanma nasıl olacak?

Gebelik ve emzirme dönemi aşı uygulamasına ilişkin veri bulunmadığından risk grubundaki geceler kendi istekleri doğrultusunda aşılanacak. Uzmanlar ilk trimesterde uygulanmamasını tavsiye etti.

Aşıda tedbirli olunması gereken durumlar

Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden klinisyen tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı aşı kararı verilecek.

İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği aralığı saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı kararı verilecek. Dört hafta arayla birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacak.

Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilmektedir.