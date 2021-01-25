Türkiye'nin güncel COVID-19 aşı verileri il bazında sunulmaya başlandı

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından bugünden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.