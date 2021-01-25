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Türkiye'nin güncel COVID-19 aşı verileri il bazında sunulmaya başlandı
Türkiye genelindeki aşı uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 10 dakikada bir güncellenen verilerle paylaşılıyor
Türkiye'nin güncel COVID-19 aşı verileri il bazında sunulmaya başlandı
25 Ocak 2021 10:15 - AA
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Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından bugünden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.

Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 09.37 itibarıyla 1 milyon 247 bin 38 kişi aşılandı.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus covid-19 covid-19 asisi bilgilendirme platformu

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