Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 151 bin 109 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 671 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 314 bin 403'e yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 648 bin 193'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, vefat sayısı 25 bin 210, ağır hasta sayısı 1808 oldu.

Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşılarının ikinci partisini Türkiye'ye ulaştı

Çin'den sipariş edilen COVID-19 aşılarının ikinci partisinin ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak, 06.15'te Pekin'den İstanbul'a geldi.

Aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından depolara taşındı.

80 yaş üzerindekilerin aşılanması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama takvimine ilişkin, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." bilgisini verdi.

Adıyaman'da 37 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son iki günde 37 evin karantinaya alındığı, Muğla'da ise tedbirlere uymadığı belirlenen 72 kişiye 197 bin 216 lira ceza uygulandığı duyuruldu.