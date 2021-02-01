Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​7 bin 6 kişinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 136 bin 418 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 641 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 6 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 631 bin 422'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463, vefat sayısı 25 bin 993, ağır hasta sayısı 1634 oldu.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçiyor

Ankara'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına genel itibarıyla uyarken polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığının COVID-19 ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 29 Ocak saat 21.00'de başlayan ve 1 Şubat saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Kısıtlama kapsamında polis ekipleri, başkentteki meydan, cadde ve sokaklarda oluşturdukları denetim noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.

Yaya devriye görevi yapan polisler de dışarıda bulunan kişilerin istisna kapsamında olup olmadıklarını denetledi. Bazı vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirdi ve sokak hayvanlarını besledi. Vatandaşlar genellikle kısıtlamaya uyarken, sokak, cadde ve meydanlarda görevliler ile evlerine en yakın markete gidenler görüldü.

Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki 2 mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Adalı ve Hisarköy mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren iki mahallede karantina tedbirleri uygulanacak.

Kısıtlamanın ikinci gününde Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden iki kişiye 6 bin 360 lira para cezası uygulandı.