Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 148 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 314 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 61 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79, vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1523 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplandı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Bakan Koca, sağlık personelinin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üstündekilerin aşılarının yapılmasının sürdüğünü belirterek, "Bugün itibarıyla 2 milyon 400 bin kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir." bilgisini paylaştı.

Koca, mutasyonlu virüsü dikkatle takip ettiklerini ve belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular bulunduğunu bildirerek, ekledi:

"Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır."

"Çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir"

Bakan Koca, kısıtlayıcı tedbirlerin hayatı zorlaştırdığının farkında oldukları belirtti ve bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yaptıklarına işaret etti.

Okullarda sınırlı şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması kararını hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'nci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir. Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır."

Koca, son günlerde ülkedeki vaka sayısının yeniden artışa geçmesinin daha fazla dikkatli davranmalarını gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır.

Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür."

Mutasyona uğramış COVID-19 virüsü açıklaması

Koca, Twitter'dan da "Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı." bilgisini paylaştı ve "Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım." ifadelerini kullandı.

Yurt genelinde COVID-19 tedbirleri

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4, karantinayı ihlal eden 3, maske takmayan 104, yasaklanan yerlerde sigara içen 21 ve sokağa çıkma yasağına uymayan 112 kişiye para cezası uygulandığını duyurdu.

Samsun İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri ise Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bir kahvehaneye yaptıkları baskında Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kişiye 36 bin lira ceza uyguladı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahalle ile Adıyaman'daki 28 evde karantina uygulaması başlatıldı.