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TURKOVAC ile yeni aşı çalışması başlıyor: Dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız. Çalışmayla hastadaki antikor değişimi gözlemlenecek." dedi.
TURKOVAC ile yeni aşı çalışması başlıyor: Dünyada ilk olacak
20 Ocak 2022 13:21 - AA Mümin Altaş
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Koca, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin son durum sorulan Koca, şunları kaydetti:

"İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."

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People
0
1) bir vatandaş (sağlıkçı)
20.01.2022 15:36:55
Ortam müsait, Ankara'da aşısever de çok. Gönderin gitsin. Bakalım neler olacak?
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