Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TURKOVAC ile Türkiye’nin aşı maliyeti en az yüzde 50 oranında azalacak
Yerli aşı Turkovac sayesinde Covid-19 aşı ithalatı azalacak, Afrika ile dostluğumuz pekişecek. Turkovac, hepatit gibi diğer aşı çalışmalarını da tetikleyecek. Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre yurt dışından tedarik edilen koronavirus aşılarının Türkiye’ye maliyeti 17 milyar lira. Turkovac ile Türkiye’nin aşı maliyeti en az yüzde 50 oranında azalacak.
TURKOVAC ile Türkiye’nin aşı maliyeti en az yüzde 50 oranında azalacak
24 Aralık 2021 14:06 - Türkiye Gazetesi Selçuk Böke
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Covid-19 salgınıyla mücadeleye önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’nin geliştirdiği yerli aşı Turkovac da destek olacak. Ayda dokuz milyon doz üretilmesi beklenen Turkovac, hem yurt içinde vatandaşlara uygulanacak hem de özellikle aşının hiç ulaşmadığı Afrika ve az gelişmiş ülkelere yollanacak. Önümüzdeki günlerde sadece Afrika’ya 2,5 milyon gönderilecek, böylelikle ilişkilerimiz pekişecek. İsteyen her ülkeye de ihraç edilecek.

Yerli aşı, virüsle mücadelenin yanı sıra Türkiye'ye ekonomik, diplomatik ve bilimsel alanda önemli katkılar sağlayacak; hepatit başta olmak üzere diğer hastalıklar için devam eden aşı çalışmaların tetikleyecek. 

Maliyet en az yüzde 50 azalacak

Ayrıca aşı tedariki sürecindeki maliyetleri yarı yarıya düşürecek. Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre yurt dışından tedarik edilen koronavirus aşılarının Türkiye’ye maliyeti 17 milyar lira. Turkovac ile Türkiye’nin aşı maliyeti en az yüzde 50 oranında azalacak.

Bugüne kadar 125 milyon doz aşıda 17 milyar lira harcanırken önümüzdeki yıl üretilecek 125 milyon doz Turkovac ile bu rakam 7-8 milyar liraya düşecek.

Bu arada iki doz inaktif Sinovac olmuş kişiler hatırlatma dozu olarak yerli aşıdan yaptırabiliyor. Uzmanlar, aynı şekilde iki doz BioNTech sonrasında da Turkovac’ın aynı etkiyi yapabileceğini belirtiyor ancak bu konuda klinik çalışmalar sürüyor. Sonuçların şubata kadar açıklanacağı düşünülüyor.

Öte yandan hiç aşı olmamış 18 yaş üstü beş milyon kişinin bir kısmı, Turkovac’ı beklediğini söylüyor

Anahtar Kelimeler:

turkovac asi maliyeti saglik bakanligi yerli asi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.