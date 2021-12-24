Covid-19 salgınıyla mücadeleye önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’nin geliştirdiği yerli aşı Turkovac da destek olacak. Ayda dokuz milyon doz üretilmesi beklenen Turkovac, hem yurt içinde vatandaşlara uygulanacak hem de özellikle aşının hiç ulaşmadığı Afrika ve az gelişmiş ülkelere yollanacak. Önümüzdeki günlerde sadece Afrika’ya 2,5 milyon gönderilecek, böylelikle ilişkilerimiz pekişecek. İsteyen her ülkeye de ihraç edilecek.

Yerli aşı, virüsle mücadelenin yanı sıra Türkiye'ye ekonomik, diplomatik ve bilimsel alanda önemli katkılar sağlayacak; hepatit başta olmak üzere diğer hastalıklar için devam eden aşı çalışmaların tetikleyecek.

Maliyet en az yüzde 50 azalacak

Ayrıca aşı tedariki sürecindeki maliyetleri yarı yarıya düşürecek. Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre yurt dışından tedarik edilen koronavirus aşılarının Türkiye’ye maliyeti 17 milyar lira. Turkovac ile Türkiye’nin aşı maliyeti en az yüzde 50 oranında azalacak.

Bugüne kadar 125 milyon doz aşıda 17 milyar lira harcanırken önümüzdeki yıl üretilecek 125 milyon doz Turkovac ile bu rakam 7-8 milyar liraya düşecek.

Bu arada iki doz inaktif Sinovac olmuş kişiler hatırlatma dozu olarak yerli aşıdan yaptırabiliyor. Uzmanlar, aynı şekilde iki doz BioNTech sonrasında da Turkovac’ın aynı etkiyi yapabileceğini belirtiyor ancak bu konuda klinik çalışmalar sürüyor. Sonuçların şubata kadar açıklanacağı düşünülüyor.

Öte yandan hiç aşı olmamış 18 yaş üstü beş milyon kişinin bir kısmı, Turkovac’ı beklediğini söylüyor