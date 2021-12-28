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TÜSAD: Ek doz aşılar yapılmalı, maskeler asla çıkarılmamalı!
Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Omicron varyantının Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlaması hekimleri endişelendiriyor. Solunum Derneği TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, ek doz aşıların mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Kömürcüoğlu, maske kullanımının da ilk günkü gibi önem taşıdığını vurguladı.
TÜSAD: Ek doz aşılar yapılmalı, maskeler asla çıkarılmamalı!
28 Aralık 2021 14:54 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kalabalık illerde görülen Covid-19 vakalarının yüzde 10'undan fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. Bu durum hatırlatma dozunun önemini artırırken, uzman hekimler de yaptıkları bilgilendirmelerle konunun ciddiyetine vurgu yapıyor. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, ek doz aşıların gerekliliğine dikkat çekerken, maskenin de hâlâ önemini koruduğunu belirtti.

Avrupa’da önlemler artırıldı

Omicron varyantının dünya genelinde ve Avrupa’da da hızlı bir şekilde yayılmaya devam ettiğini hatırlatan Kömürcüoğlu, yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı: “Avrupa’da 53 ülkesinin en az 28’inde Omicron varyantı tespit edildi. Birkaç hafta içinde İngiltere, İtalya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde hâkim varyant olması bekleniyor. Dünya çapında Omicron’a bağlı ölüm oranlarında artışa neden olduğu bildirilmedi ancak vaka sayısında hızla artış olursa sağlık sisteminde yetersizlik yaşanabileceğinden endişe ediliyor. Avrupa ülkelerinde COVID-19 önlemleri tekrar artırılmaya başlandı. Okullarda yılbaşı tatilinin uzatılması, açık havada maske takılması ve açık havadakiler de dahil, pek çok ülkedeki yılbaşı kutlamalarının iptal edilmesi gibi kararlar alındı. Ocak ayında hızlı vaka sayısı artışıyla birlikte sağlık sisteminde zorluklar yaşanmasından endişe ediliyor.”

Omicron 40 kat daha hızlı

Omicron’un Delta varyantından 40 kez daha hızlı bulaştığına dikkat çeken Kömürcüoğlu, şu uyarıları yaptı: “Bu nedenle kapalı alanlarda bulaş artık çok daha kolay ve hızlı oluyor. Mevcut aşıların etkinliği deltaya göre biraz daha düşük bu nedenle tam doz aşılılarda bile hastalığı hafif semptomlarla geçirip, çevrelerine bulaştırabiliyor. Bu nedenle tam doz aşı yaptırmak ve aşılı da olsak önlemlere uyum çok önemli. Yeni bir yayında Sinovac gibi atenüe aşıların, mRNA aşılarıyla karşılaştırıldığında etkinliğinin düşük olduğu gösterildi. Özelikle önceden Sinovac olanların ek dozlarda Omicron’a karşı mRNA aşıları ile aşılanmaları çok önemli.  Ülkemizde 3. doz aşılama 3 ay sonra yapılabiliyor, ek doz aşılar mutlaka yapılmalı ve kapalı alanlarda maske kullanımına dikkat edilmeli.”

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