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Tuvaletler yoğun bakıma çevriliyor iddiasına sağlık müdürlüğünden açıklama
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri kapsamında sağlık kuruluşlarındaki düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu
Tuvaletler yoğun bakıma çevriliyor iddiasına sağlık müdürlüğünden açıklama
04 Aralık 2020 10:09 - AA
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İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Artan koronavirüs vakalarının ardından tuvaletler yoğun bakıma çevriliyor' başlıklı haberlerde, ilimizde hazırlık amaçlı yapılan bazı düzenlemelere yönelik asılsız iddialara yer verildiği görülmüştür." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, sağlık kuruluşlarındaki düzenlemeler arasında tuvaletlerin olmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ordu Devlet Hastanesi bünyesinde pandemi başlangıcı olan Mart 2020 tarihinden günümüze kadar servis ve yoğun bakımlarda artan ihtiyaca karşılık kapasite artışı yapılmıştır. Hasta yoğunluğunun artmaya devam etmesi ihtimaline yönelik olarak önümüzdeki dönem için de planlamalarımız yapılmaktadır. Bu çerçevede hastanemiz içinde ve il merkezinde müdürlüğümüze bağlı tesislerde bazı alanların Kovid-19 hastalarına hizmet vermek amacıyla poliklinik, servis ve yoğun bakım alanı olarak değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu alanlar arasında kesinlikle tuvaletler olmadığı gibi, böyle bir iddianın öne sürülmesi bile akıl dışıdır."
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus yogun bakim

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