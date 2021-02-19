Üçüncü dalga ile mücadele eden Japonya'da COVID-19'un yeni bir varyantı tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele sürerken, dünyanın dört bir tarafından da yeni varyant haberleri gelmeye devam ediyor. Alınan son bilgilere göre, Tokyo'da COVID-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi. Üçüncü dalga ile mücadele eden Japonya, aşıların etkinliğinin azalması ihtimalinden endişe duyuyor

19 Şubat 2021 14:09 -