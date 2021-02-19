Üçüncü dalga ile mücadele eden Japonya'da COVID-19'un yeni bir varyantı tespit edildi

Guardian'ın haberine göre Japonya, COVID-19'un yeni bir varyantını doğruladı ve Tokyo'da ortaya çıkan yeni varyantın pandeminin üçüncü dalgasının üstesinden gelmeye çalışan Japonya'da yeni zorluklar ortaya ortaya çıkacağını bildirdi.
Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne göre, yeni varyant denizaşırı ülkelerde ortaya çıkmış gibi görünüyor, ancak Japonya'da sporadik olarak bulunan diğer türlerden farklı.
Virüsün diğer varyantlarda bulunan başak proteininde E484K mutasyonuna sahip olduğu ve bunun da aşıların etkinliğini zayıflatabileceği ifade edildi.