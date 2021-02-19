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Üçüncü dalga ile mücadele eden Japonya'da COVID-19'un yeni bir varyantı tespit edildi
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele sürerken, dünyanın dört bir tarafından da yeni varyant haberleri gelmeye devam ediyor. Alınan son bilgilere göre, Tokyo'da COVID-19'un mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi. Üçüncü dalga ile mücadele eden Japonya, aşıların etkinliğinin azalması ihtimalinden endişe duyuyor
Üçüncü dalga ile mücadele eden Japonya'da COVID-19'un yeni bir varyantı tespit edildi
19 Şubat 2021 14:09 -
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Guardian'ın haberine göre Japonya, COVID-19'un yeni bir varyantını doğruladı ve Tokyo'da ortaya çıkan yeni varyantın pandeminin üçüncü dalgasının üstesinden gelmeye çalışan Japonya'da yeni zorluklar ortaya ortaya çıkacağını bildirdi.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne göre, yeni varyant denizaşırı ülkelerde ortaya çıkmış gibi görünüyor, ancak Japonya'da sporadik olarak bulunan diğer türlerden farklı.

Virüsün diğer varyantlarda bulunan başak proteininde E484K mutasyonuna sahip olduğu ve bunun da aşıların etkinliğini zayıflatabileceği ifade edildi.

 

Anahtar Kelimeler:

japonya covid-19 tokyo yeni varyant

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