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Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının yan etkisi daha az
Koronavirüs aşısında üçüncü doz tartışması devam ederken, İsrail'den umut verici sonuçlar geldi.
Üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının yan etkisi daha az
11 Ağustos 2021 14:02 - Sözcü
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Corona virüsü salgınına karşı çok hızlı ve etkili bir aşılama süreci geçirdikten sonra Delta varyantı ile birlikte zorlanmaya başlayan İsrail’de üçüncü doz aşı ile ilgili çarpıcı sonuçlar geldi.

Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının üçüncü dozunu yaşlılar üzerinde kullanmaya başlayan İsrail’de yapılan bir araştırma üçüncü dozun insanlar üzerindeki yan etkisini ortaya çıkardı. 30 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında corona virüsü aşısı olan 4.500 kişinin yaşadığı yan etkileri aktaran araştırmada insanların yüzde 31i “iğne vurulan yerde bir ağrı ve sızı” hissettiğini söyledi.

Sadece yüzde 0.4’ü nefes almakta zorluk yaşadıklarını söylerken, araştırmada incelenen grubun yüzde 1’i ise aşıdan sonra bir ya da daha fazla yan etki görüldüğü için medikal destek istediğini söyledi.

Araştırmayı inceleyen yetkililerden Ran Balicer, “Bu araştırma üçüncü doz aşının diğer iki doza benzer yan etkiler oluşturduğunu gösteriyor. Bu sonuçlar yan etkilerin çok şiddetli olmadığını gösteriyor ve bağışıklık sağlamanın daha önemli olduğunu ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

ucuncu doz israil biontech pfizer koronavirus

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