Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Uğur Şahin: 10 yıl daha COVID-19 ile yaşamaya alışmamız gerek
BioNTech’in kurucusu ve tepe yöneticisi Uğur Şahin, dünyanın gelecek 10 yıl daha Covid-19 ile yaşamaya alışması gerektiğini söyledi.
Uğur Şahin: 10 yıl daha COVID-19 ile yaşamaya alışmamız gerek

Uğur Şahin

18 Şubat 2022 11:19 - tr.euronews.com
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Fransız Haber Ajansı’na (AFP) konuşan Şahin, dünyanın Covid-19’un varyantlarıyla mücadelede “daha hazırlıklı” hale geldiğini savundu.

ABD’deki Pfizer ile birlikte Covid-19’a karşı ilk mRNA aşısını geliştiren Şahin, “Gelecek 10 yıl daha virüsle yaşamak zorunda kalacağımız gerçeğine alışmamız gerekecek” dedi.

Avrupa’da Covid-19’un Omicron varyantıyla ilgili vaka sayısındaki düşüşle ilgili olarak Şahin, Omicron varyantının virüsün son dalgası olmayacağı uyarısında bulundu.Virüsün mutasyonlara uğrayacağını ve yeni varyantların kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şahin, bununla birlikte dünyanın, “toplumların virüsle nasıl baş edilebileceğini anlama konusunda yeni bir döneme girdiğini” ifade etti.

Şahin, “Artık daha fazla öğreniyoruz ve daha hazırlıklı oluyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

biontech ugur sahin covid-19 omicron varyanti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.