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Uğur Şahin: BioNTech mevcut varyantlara karşı etkili
BionTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyledi. Şahin, aşılarda şimdilik bir güncellemeye gerek olmadığını belirtti.
Uğur Şahin: BioNTech mevcut varyantlara karşı etkili
10 Ağustos 2021 10:06 - ntv.com.tr
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BionTech CEO'su Uğur Şahin, "Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca başka varyantların ortaya çıkması çok olası ve bu durumda aşının yeni varyantlara adaptasyonunu yapmak gerekebilir. Ancak bu, şu an gerekmiyor” dedi.

BioNTech CEO'su, "Yeni bir varyantın baskın olmaya başlaması durumunda şu an verilecek güncelleme kararının 3 ila 6 ay içerisinde yanlış olduğu anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Değişiklik kararının zamanının uygun seçilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Şu an için, destek dozu olan üçüncü doz aşının oldukça yeterli olduğunu ve güçlü koruma sağladığını biliyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

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