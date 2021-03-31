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Uğur Şahin'den uyarı: Yaz ayında daha sert bir kapanma olabilir
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, Avrupa’da artan koronavirüs vakalarını vurgulayarak "Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı" dedi. Şahin aynı açıklamada artış eğilimine dikkat çekerek yaz ayları için uyarıda bulundu.
Uğur Şahin'den uyarı: Yaz ayında daha sert bir kapanma olabilir
31 Mart 2021 11:27 - DW Türkçe
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Özlem Türeci ile BioNTech koronavirüs aşısını geliştiren Uğur Şahin Alman televizyon kanalı RTL'nin sorularını yanıtladı. Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması çağrısı yaptı.

Şahin, "Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı" dedi.  

Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

 DW Türkçe'de yer alan habere göre; Gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyleyen Şahin, "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.

"DAHA SERT BİR KAPANMA” UYARISI

Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde "daha sert bir kapanmanın" zorunlu olacağını söyledi.

Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu ve kış aylarında da yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

 

Anahtar Kelimeler:

ugur sahin

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