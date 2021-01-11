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Ünlü virologdan endişelendiren tahmin: 'Muhtemelen her yıl takviye aşıya ihtiyaç duyacağız'
Profesör Pillay, sürü bağışıklığı konusunda da umutsuz. COVID-19 virüsünün ortadan kalkmayacağı, endemik hale geleceği yönündeki değerlendirmeler endişelendiriyor
Ünlü virologdan endişelendiren tahmin: 'Muhtemelen her yıl takviye aşıya ihtiyaç duyacağız'
11 Ocak 2021 10:44 - Independent
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Birleşik Krallık'ın en önemli bilim insanlarından Virolog Deenan Pillay, COVID-19'un tamamen ortadan yok olmayabileceğini ve insanların her yıl aşı vurulması gerekebileceğini söyledi.

Ülkenin bilimsel danışma kurullarından Olağanüstü Hal Bilimsel Danışma Grubu'nun eski üyelerinden Profesör Pillay, bütün dünya aşılanmadığı sürece COVID-19'un kaybolmayacağını belirtirken; sürü bağışıklığının gerçekleşmesine de ihtimal vermediğini ifade etti. Aşıların, asemptomatik hasta olmaktan ne kadar koruduğunun net olmadığını, dolayısıyla başkalarını enfekte etmeyi ne ölçüde engellediğinin bilinmediğini söyledi.

Mirror'ın haberine göre, Profesör Pillay, diğer koronavirüslerin insanları ilk enfeksiyondan bir veya iki yıl sonra tekrar enfekte ettiğinin altını çizerken sözlerini şöyle sürdürdü:

Yani aklıma gelen ihtimal, bu virüsün ortadan yok edilemeyeceği ve muhtemelen her yıl takviye aşıya ihtiyaç duyacağımız. COVID-19 gidici değil kalıcı.

DSÖ de benzer açıklamalar yapmıştı

Profesör Pillay'in ifadeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) 2020'nin sonlarına doğru yapılan açıklamaları akıllara getirdi. DSÖ'nün Bulaşıcı Hastalıklar İçin Stratejik ve Teknik Danışma Grubu Başkanı Profesör David Heymann, yeni tip koronavirüsün, diğer insan koronavirüsleri gibi endemik olabileceğini söylemiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Neyse ki hayat kurtaracak araçlarımız var. Bunlar iyi halk sağlığıyla birleştiğinde Kovid-19'la yaşamayı öğrenmemizi sağlayacak.

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Dr. Mike Ryan da virüsün endemik hale geleceğini düşündüğünü, etkili küresel aşılama programı uygulanması durumunda tehdit seviyesinin düşeceğini söylemişti.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 profesor pillay suru bagisikligi dso

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