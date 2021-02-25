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Üretim hedefini 100 milyon doz artıran Moderna, mutasyonlara karşı aşı geliştiriyor
Moderna ABD hükümetinden bilim insanlarıyla birlikte yeni koronavirüs mutasyonlarına karşı ek bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şirket bu yılki koronavirüs aşısı üretim hedefini de 100 milyon doz daha artırdı
Üretim hedefini 100 milyon doz artıran Moderna, mutasyonlara karşı aşı geliştiriyor
25 Şubat 2021 13:34 - Cnn Türk
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ABD menşeili biyoteknoloji firması koronavirüsün piyasadaki aşılara karşı daha dirençli olabilecek Güney Afrika mutasyonuna karşı kullanılması amaçlanan ek aşı için gerekli ham maddelerin üretildiğini açıkladı.

Ek aşı üzerinde çalışılması için Moderna'nın koronavirüs aşısının da incelendiği ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine gönderildi.

Moderna koronavirüsün yeni mutasyonları ile mücadele etmek için birkaç potansiyel yöntem üzerine çalışıyor.

Şirket bu yöntemlerden birisinin de koronavirüs aşının iki dozuna ek olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan mutasyona karşı geliştirilen ek aşının da uygulanması olduğunu açıkladı.

Şirket daha önce koronavirüs aşısı olmayan ve koronavirüs geçirmemiş kişilere de koronavirüs aşısı ve ek aşının birlikte uygulanması üzerine de denemeler yapacak.

Moderna aynı zamanda 2021 yılı aşı üretim hedefini 600 milyon dozdan 700 milyon doza yükseltti. Üretim süreçlerinde yapılaştırılacak iyileştirmeler ile aşı üretiminin bu yıl içerisinde 1 milyar doz seviyesine çıkarılması için çalışma yürütülüyor.
 

Anahtar Kelimeler:

abd biyoteknoloji koronavirus moderna

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