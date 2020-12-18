Uzm. Dr. Nebil Emir COVID-19'dan hayatını kaybetti

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
18 Aralık 2020 13:53
Antakya’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Nebil Emir, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeni ile hastanede tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Dr. Emir, hayatını kaybetti.
Başhekimin, hemşirelere 'Ben salağım' yazdırdığı iddiasına soruşturma! Başhekim iddialarla ilgili konuştu!
Antalya'da skandal olay: Başhekimin hemşireye verdiği ceza tepki topladı
Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19’a yenik düştü
Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Bursa'da işyeri hekimi Dr. Cumhur Toker COVID-19'a yenik düştü
Erdoğan açıkladı: Hayatını kaybeden sağlık çalışanları vazife malülü veya meslek hastalığı statüsünde değerlendirilecek
Tıp öğrencisinden online sınavda profesörü bile şaşırtan kopya çekme yöntemi
Rus aşısı Sputnik V'nin COVID-19'dan yüzde 91,4 koruma sağladığı açıklandı
Hekimler şarkı söyledi: Albümün gelirleri geleceğin hekimleri için kullanılacak
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.