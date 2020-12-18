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Uzm. Dr. Nebil Emir COVID-19'dan hayatını kaybetti
Hatay'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nebil Emir yakalandığı korona virüsü atlatamayarak hayatını kaybetti
Uzm. Dr. Nebil Emir COVID-19'dan hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 13:53 - İHA
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Antakya’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Nebil Emir, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeni ile hastanede tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Dr. Emir, hayatını kaybetti.
 

Anahtar Kelimeler:

antakya hastane dr nebil emir koronavirus

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