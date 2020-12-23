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Uzman doktor koronavirüs hastalığından hayatını kaybetti
Kastamonu Özel Anadolu Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, koronavirüs mücadelesini kaybetti. Gök, gözyaşları arasında toprağa verildi
Uzman doktor koronavirüs hastalığından hayatını kaybetti
23 Aralık 2020 10:20 - İHA
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Kastamonu Özel Anadolu Hastanesinde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını koronavirüs nedeni ile çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, Ankara’ya sevk edildi.

Ancak Dr. Vedat Gök, koronavirüse karşı mücadeleyi kaybetti. Uzman Dr. Vedat Gök’ün cenazesi memleketi Zonguldak getirildi. Baba evinden helallik olan alınmasının ardından Uzman Dr. Vedat Gök’ün cenazesi 19 Mayıs Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Cide Tabipler Odası Birliği Başkanı Dr Yusuf Öztür, Dr. Vedat Gök’ün mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Anahtar Kelimeler:

kastamonu ozel anadolu hastanesi uzman dr vedat gok

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