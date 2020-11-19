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Uzmanlar açıkladı: 15 ülkede COVID-19 vaka sayıları bildirilen rakamlardan daha fazla
Yeni bir araştırma, 15 ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) oranlarının bildirilen rakamlardan daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Uzmanlar açıkladı: 15 ülkede COVID-19 vaka sayıları bildirilen rakamlardan daha fazla
19 Kasım 2020 09:40 - NTV
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Ulusal Avustralya Üniversitesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Ulusal Avustralya Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi ve Ikigai Araştırma Merkezinden uzmanlar, 11 Avrupa ülkesi ile Avustralya, Kanada, Güney Kore ve ABD'nin toplam 800 milyonu aşkın nüfusunu temel alarak gerçek Covid-19 vaka sayısını hesap etti.

Çalışma sırasında Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından bildirilen Covid-19 vaka sayıları ve virüs kaynaklı ölümler analiz edildi.

İtalya'da 17 kat daha fazla

Çalışmada, İngiltere, Fransa ve Belçika'da Covid-19 vaka oranlarının bildirilenin 6, İtalya'da bildirilenin 17 katı olduğu tahmininde bulunuldu.

Araştırmaya göre, Avustralya nisan sonuna kadar 15 ülke arasında en iyi tespit seviyesine sahipken, ağustos sonunda vaka oranının, resmen rapor edilenin 5 katı olabileceği görüldü.
Çalışma ekibinden Profesör Quentin Grafton, "Covid-19 enfeksiyonlarının birçok ülkede bildirilen vaka sayılarının çok daha fazla olduğunu keşfettik. Bu durumun kontrolü ve enfeksiyon olasılığına önemli etkileri var. Yapılan analiz, İngiltere'de 5,4 milyondan fazla kişinin (nüfusun yüzde 8'inin) koronavirüs ile enfekte olduğunu ortaya çıkardı" dedi.

Çalışmanın ayrıntıları, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlandı. 

Anahtar Kelimeler:

ulusal avustralya universitesi ikigai arastirma merkezi covid profesor quentin grafton

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