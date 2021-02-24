Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar araştırdı: COVID-19'un farklı kumaş yüzeylerinde yaşama süresi değişiyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, corona virüsünün farklı kumaş türlerinde ne kadar canlı kaldığını ortaya koydu. Buna göre virüs, polyester kumaşlı ürünlerde 72 saat, yüzde 100 pamuklu kumaşlarda 24 saat, polyester-pamuk karışık hibrit kumaşlarda ise 6 saat canlı kalabiliyor
Uzmanlar araştırdı: COVID-19'un farklı kumaş yüzeylerinde yaşama süresi değişiyor
24 Şubat 2021 17:20 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirebilmek için araştırmalara da aralıksız devam ediliyor. Aşı çalışmaları kadar, virüsün bulaşma ve yayılmasına yönelik çalışmalar da büyük önem arz ediyor.

İngiltere’nin Leicester şehrinde bulunan De Montfort Üniversitesinde (DMU) önemli bir araştırmaya imza atıldı. Uzmanlar koronavirüsünün farklı kumaş türlerine sahip kıyafetlerde ne kadar canlı kalabildiğini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, virüsün polyester kumaşlı ürünlerde 72 saat, yüzde 100 pamuklu kumaşlarda 24 saat, polyester-pamuk karışık hibrit kumaşlarda ise 6 saat canlı kalabildiği tespit edildi.

67 DERECEDE TEMİZLENİYOR

Araştırmacılar, söz konusu bulguların endişe verici olduğunu, sağlık çalışanlarının görevi bitiminde kıyafetlerini evlerine götürmelerinin virüsün yayılmasına olanak sağlayabileceğine dikkat çekti. Çalışmanın başında yer alan Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Katie Laird, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin endüstriyel yıkama yöntemleriyle temizlenmesi gerektiğini söyledi. İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan uyarılarda, kıyafetlerin deterjanla 67 derece sıcaklıkta yıkandığında virüsten temizlendiği belirtilmişti.

‘TEMAS ETME ŞANSI TANIYOR’

DMU’da Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Grubunda görev alan Dr. Laird, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Pandemi ilk başladığında, koronavirüsünün hangi tekstil ürününde ne kadar canlı kalabildiğine dair çok az bir bilgi vardı. Ulaştığımız bulgular, en çok kullanılan tekstil ürünlerinin virüsün bulaşmasında nasıl bir tehlike yaratabileceğini gösteriyor. Sağlık çalışanları, görev kıyafetlerini evlerine götürürse, virüse farklı yüzeylerle temas etme şansı tanıyor.”

Anahtar Kelimeler:

koronavirus polyester kumas mikrobiyoloji uzmani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.