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Uzmanlar araştırdı: Gözlük kullananlarda COVID-19'a yakalanma riski üç kat az
Hindistan'da yapılan bir araştırmaya göre gözlük takan kişilere koronavirüs bulaşma olasılığının takmayanlara göre üç kat daha az olabileceği açıklandı. Çalışmanın raporunda Covid-19’un gözden bulaşabildiği belirtilirken, “Bir insan saatte ortalama 23 kez yüzüne, saatte ortalama üç kez gözüne dokunma alışkanlığına sahiptir. Uzun süreli gözlük kullanımı, gözlere tekrar tekrar dokunulmasını ve ovuşturulmasını engeller ”ifadeleri kullanıldı
Uzmanlar araştırdı: Gözlük kullananlarda COVID-19'a yakalanma riski üç kat az
23 Şubat 2021 11:21 - NTV
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Covid-19 başladığı günden bu yana yapılan birçok araştırma virüse hangi yaş grubu, hangi cinsiyet ya da hangi özelliklere sahip olan kişilerin daha fazla ya da daha az yakalandığını gösteren birçok araştırma yapılmakta.

Hindistan’da yapılan yeni bir araştırmaya göre gözlük takan kişilerin Covid-19’a yakalanma olasılığının takmayanlara göre üç kat daha az olabileceği açıklandı.

Nanchang Üniversitesinde yapılan araştırmada virüsün vücuda giriş yolları olarak, ağız, burun ve göz işaret edilirken gözlük takan kişilerin gözlerini daha az ovuşturdukları için daha az enfekte olabilecekleri belirtildi.
 

304 KİŞİ İNCELENDİ


Yaşları 10-80 arasında değişen 304 kişi üzerinde yapılan araştırmada, incelenen kişilerin yüzde 19’unun gözlük taktığı, ve bu kişilerin diğer kişilere oranla üç kat daha az Covid-19’a yakalandıklarının altı çizildi.

Araştırma ile ilgili yayınlanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma, gözlük takan popülasyonda Covid-19 riskinin, takmayan nüfusa göre yaklaşık üç kat daha az olduğunu gösterdi. Bir insan saatte ortalama 23 kez yüzüne, saatte ortalama üç kez gözüne dokunma alışkanlığına sahiptir. Uzun süreli gözlük kullanımı, gözlere tekrar tekrar dokunulmasını ve ovuşturulmasını engeller.”

Daha önce Çin’de yapılan araştırmada doktorlar, kontakt lens kullanan kişilerin koronavirüsün ellerinden gözlerine geçme olasılığını önlemek için gözlüğe geçmelerini tavsiye etmişti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 gozluk kontakt lens

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