Uzmanlar araştırdı: Kan seyreltici ilaçların COVID-19 tedavisindeki yeri!

MEDİMAGAZİN-COVID-19 nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda kan seyrelticilerin tedavide etkili olup olmadığı araştırıldı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Direktörü Dr. Francis Collins, dört kıtayı kapsayan üç büyük klinik çalışmanın ve bu soruya ilişkin kritik kanıtlar sağlamaya başlayan 300'den fazla hastanenin ara sonuçlarını bildirildi. Collins’in aktardığına göre, binden fazla orta derecede COVID-19 hastasına dayanan bulgular, tam doz kan sulandırıcıların güvenli olduğunu ve kişilerin daha ciddi bir şekilde hastalanmasını önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Şiddetli COVID-19 vakaları için tavsiye edilmiyor

Araştırmada, hâlihazırda kritik derecede hasta olan ve yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar için tam doz kan sulandırıcı rutin kullanımının yararlı olmadığını ve hatta bazı durumlarda zararlı olabileceği görüldü. Bu durum neticesinde, COVID-19 hastalığının şiddet seviyesinin kritik olduğu sonucuna varıldı.

Devam eden başka bir çalışmada da yeni teşhis edilmiş COVID-19 hastalarında hastaneye yatış gerektirmeyen durumlarda, kan sulandırıcıların yararlı olup olmadığını araştırılıyor. Aynı zamanda, orta ila şiddetli COVID-19 teşhisinin ardından, taburcu edilen hastalar için kan sulandırıcıların kullanımını keşfetme ve COVID-19 hastalarının ne kadar fazla risk altında olduğunu belirlemek için planlar yapılıyor.

Araştırma ekipleri aynı zamanda, mevcut terapötikleri yeniden kullanmak ve COVID-19’u sonuçlarını iyileştirmek için potansiyel olarak gelecek vaat eden diğer yollar da araştırıyor.

Kan sulandırıcıların COVID-19 tedavisinde yararlı olup olmadığını ve hangi hastalar için yararlı olduğunu zaman gösterecek. Bu cevaplar için daha fazla verinin analizi edilmesi gerekiyor.