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Uzmanlar uyardı: COVID-19’un ardından sperm kalitesi aylarca düzelmiyor
Belçika'da yapılan yeni bir araştırma, Covid-19'dan iyileşen bazı erkeklerin sperm hareketliği ve sayısının önemli ölçüde düştüğünü ortaya koydu. Durumun düzelmesinin üç aydan fazla sürebileceğini bildiren bilim insanları, "Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, Covid-19 enfeksiyonundan sonra sperm kalitesinin yetersiz olabileceği konusunda uyarılmalıdır” dedi.
Uzmanlar uyardı: COVID-19’un ardından sperm kalitesi aylarca düzelmiyor
22 Aralık 2021 11:10 - ntv.com.tr
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Yeni bir çalışma, corona virüs ile enfekte olan erkeklerin üç aya kadar sperm kalitesinde düşüş yaşayabileceğini öne sürdü. Belçika'da yerel akademisyenler tarafından 120 erkek üzerinde yapılan araştırma, meninin corona virüs ve bu nedenle cinsel temas yoluyla bulaşamayacağını gösterdi.

Ancak çalışmanın yazarları, "Hamilelik arzusu olan çiftler, Covid-19 enfeksiyonundan sonra sperm kalitesinin yetersiz olabileceği konusunda uyarılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Hasarın kalıcı olup olmadığı belirlenmeye çalışılıyor

Bununla birlikte, uzmanlar sperm kalitesi parametrelerinin, Covid-19’u atlattıktan sonraki ilk ayda en ağır hasarı aldığını söyledi. Akademisyenler, şu anda erkeklerin küçük bir azınlığında sperm sayısındaki hasarın kalıcı olup olmayacağını görmek için bir takip çalışması üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Fertility and Sterility adlı dergide yayımlanan çalışmada,  sperm hareketliliği ilk bir ay için yüzde 60 oranında azaldığı, sperm sayısının ise yüzde 37 oranında düştüğü görüldü.  Covid-19’dan iyileştikten sonra bir ile iki ay sonra ise test edilen 51 erkekten yüzde 37'sinde sperm hareketliliği azaldı ve yüzde yüzde 29'unda düşük sperm sayısı vardı. 

Diğer taraftan, İyileşmeden en az iki ay sonra sperm örneği sağlayan 34 erkeğin yüzde 28'inde sperm hareketliliğin önceki düzeylere ulaşmadığı görüldü. 

Araştırmacılar, "Tahmini iyileşme süresi 3 aydır, ancak bunu doğrulamak ve azınlık bir erkekte kalıcı hasar meydana gelip gelmediğini belirlemek için daha ileri takip çalışmaları devam ediyor” dedi.

İsrail çalışması da benzer bulgulara ulaşmıştı

Öte yandan, İsrail’in Tel Aviv şehrindeki Sheba Tıp Merkezi tarafından geçen yıl yapılan bir araştırma da benzer bulgulara ulaşmıştı. Doktor Dan Aderka tarafından yapılan araştırmada, çalışmaya dahil edilen erkeklerin sperm sayılarının Covid-19 teşhisi konulduktan 30 gün sonra yarı yarıya azaldığı görülmüştü.

Aderka, corona virüsün hücrelere tutunmasına neden olan ACE2 reseptörlerinin akciğer, kalp ve bağırsaklardakine benzer bir şekilde sperm üretimini gerçekleştiren testislerde de bulunduğunu belirterek, her 10 sperm hücresinden birininin enfekte olduğu kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:

belcika covid-19 sperm kalitesi cocuk sahibi hamilelik

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