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Uzmanlar uyardı: Omicron, kronik hastaların durumunda kalıcı etki bırakabilir
Tüm dünyada corona virüsün Omicron varyantı kabusu yaşanırken, ABD'li uzman bir doktordan özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için korkutan bir uyarı geldi.
Uzmanlar uyardı: Omicron, kronik hastaların durumunda kalıcı etki bırakabilir
06 Ocak 2022 14:40 - Sözcü
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ABD’de acil servis doktoru olarak görev yapan ve Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi’nde Acil Tıp alanında doçent olan Dr. Craig Spencer, corona virüsün Omicron varyantı ve yeni semptomları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Spencer, Omicron’un neden olduğu Covid-19’un orijinal virüse kıyasla “insanları gerçekten farklı bir şekilde hasta ettiğini” söyledi.

‘Hastalar daha farklı etkileniyor’

Spencer Salı günü yaptığı açıklamada, Mart 2020’deki ilk dalganın aksine daha az hastanın “nefes darlığı” yaşadığını ve oksijene ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Spencer, New York City’deki bir acil servis deneyimine atıfta bulunarak, “Ancak hastaları farklı şekillerde etkileyen birçok şey var” dedi.

Spencer’a göre, Covid-19 önceden var olan tıbbi durumları daha da kötüleştiriyor ve bazı kalıtsal hastalıkları tetikleyebiliyor. Örneğin Spencer, şeker hastalığı olan birinin Covid-19 sonrası diyabetik ketoasidoz adı verilen yaşamı tehdit eden bir hastalıktan etkilenebileceğini belirtiyor.

Spencer, virüsün özellikle yaşlılar arasında etkisini kaybetmediğine vurgu yaparken, yaşlı insanlar “yataktan kalkamayacak kadar zayıflayabilir, yürüyemez ve hastaneden çıkamaz hale gelebilir” dedi.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti kronik hastalik semptom uzman doktor

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