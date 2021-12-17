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Uzmanlar uyardı: Omicron'u soğuk algınlığına benzer semptomlardan tanıyabilirsiniz
Tüm dünyada endişe yaratan corona virüsünün Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. İngiltere'de yapılan araştırmalar, Omicron'un soğuk algınlığına benzer semptomları konusunda da önemli ayrıntılar ortaya çıkardı.
Uzmanlar uyardı: Omicron'u soğuk algınlığına benzer semptomlardan tanıyabilirsiniz
17 Aralık 2021 11:31 - Sözcü
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Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantı, endişeleri artırırken, yapılan yeni araştırmalar, Omicron’u corona virüsten ayırt eden daha spesifik semptomlara sahip olduğunu belirledi.

İngiltere’de yapılan araştırmalarda, varyantın, Covid’den çok soğuk algınlığına benzediği belirtilirken, burun akıntısı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi semptomların Omicron’un ayırt edici özellikleri olduğu vurgulandı.

Klasik virüs özelliklerinden farklı

Omicron’un çok görüldüğü İngiltere’deki vakalar analiz edildiğinde, virüsün en yaygın belirtilerinin burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğunu bildirdi.

Bunların hiçbiri, uyarılarda bulunulan öksürük, yüksek ateş veya tat ve koku alma duyularında eksiklik gibi klasik virüs belirtileri arasında olmadığı belirtildi.

ZOE Semptom İzleme Çalışması’nı yürüten epidemiyolog Profesör Tim Spector, özellikle yeni yıl öncesi toplu etkinlikler düşünüldüğünde herkesi ‘dikkatli olmaya çağırdı’. “Umarım insanlar artık Omicron’un baskın özelliği gibi görünen soğuk algınlığı semptomlarını tanırlar” dedi.

‘Evde kalın uyarısı’

Spector, “Omicron semptomları ağırlıklı olarak soğuk algınlığı semptomları, burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşırmadır, bu nedenle insanlar Covid olabileceği için evde kalmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

Uyarı, Omicron’un geçmiş varyantlardan daha hafif hastalığa neden olduğuna dair çok sayıda araştırma ile de uyumlu olduğu için oldukça önemli.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti koronavirus semptom soguk alginligi

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