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Uzmanlar uyarıyor: Sigara içmek, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısını 3'e katlıyor
Sigaranın, bağışıklık sisteminin yanıtını azaltarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırdığı bildirildi.
Uzmanlar uyarıyor: Sigara içmek, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısını 3'e katlıyor
18 Kasım 2020 16:46 - AA
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Daily Mail'in haberine göre, California Üniversitesinden (UCLA) bilim insanlarının laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yapılan solunum yolu modelleri üzerinde yürüttüğü çalışma, sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koydu.

Çalışmada sigaranın, virüsle enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına neden olduğu görüldü. Araştırma ekibinden Dr. Brigitte Gomperts, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir."

İnterferonların, enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini söylediği ve enfekte olmayan hücrelere virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

Sigaranın Kovid-19'a etkisi konusunda çelişkili haberler çıkmış, bazı araştırmaların, sigaranın riski azalttığını gösterdiği ileri sürülmüştü.

Kovid-19 sigara tüketimini etkiledi

Yeşilayın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması", Kovid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ortaya koymuştu.

Anahtar Kelimeler:

kok hucre sigara kovid-19

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