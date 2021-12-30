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Uzmanlardan yılbaşı öncesinde COVID-19 uyarıları!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Yılbaşıyla beraber kapalı alanlarda kalabalıklar oluşacağından endişeliyim. O yüzden de halkımıza bu konuda hassasiyet öneriyorum. Lütfen, kalabalıklarda bulunmasınlar" dedi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk de yılbaşında büyük kitlelerin bulunduğu eğlencelerin olmaması gerektiğini belirtti.
Uzmanlardan yılbaşı öncesinde COVID-19 uyarıları!
30 Aralık 2021 11:23 - DHA Nursima ÖZONUR - Kaan ULU
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Yılbaşı kutlamaları ile ilgili DHA'ya konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "En büyük endişem; bu aslında. Yılbaşıyla beraber kapalı alanlarda çok sayıda kalabalıklar oluşacağından endişeliyim. O yüzden de halkımıza bu konuda hassasiyet öneriyorum. Lütfen, kalabalıklarda bulunmasınlar. Kalabalık mekanlarda eğlenmeyip, daha sakin bir yılbaşı geçirmeleri kendileri için iyi olur çünkü sonrasında artış olabileceği endişesi bizlerde de var. Yılbaşında kapanma ya da kısıtlama ile ilgili böyle bir gündemimiz yok. Bu konuda net bir şey söylemem ama kapanma adına bir şey konuşmamız söz konusu olmayacaktır" dedi.

 

 

'Bireysel tedbirler ön planda olmalı'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliğini Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk de günlük koronavirüs vaka sayısının geçen haftaya göre 2 kat arttığını, bunun nedeninin de yayılım hızı yüksek 'Omicron' varyantı olduğunu söyledi. 'Omicron' varyantının global tehdit oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Oğuztürk, şöyle konuştu:

"Bu varyantın hem yayılım hem bulaştırıcılık hızı oldukça yüksek. 'Delta' varyantına göre, bulaştırıcılık hızının 70 kat fazla olduğu ifade ediliyor. Bu kış döneminde kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğimiz için vaka sayılarının artmasında olumsuz katkı sağlıyor. Kısıtlamaların şu an itibarıyla devreye girmesi çok doğru olmaz. Ancak bireysel tedbirlerin insanlarımız tarafından sahiplenilmesi en önemli unsur olacaktır. Vakaların artmasına rağmen tam bir kapanmanın olduğu ülke yok şu dönemde. Ülkemiz içinde vaka sayılarının artma riski yüksek ama buna karşın tam kapanma olayını gerçekleşecek şekilde görmüyorum. Bireysel tedbirlerin ön planda olduğu sürecin devam ettirilmesi gerekiyor."

'Büyük kitle eğlencelerinin olmaması gerek'

Yılbaşının kilit nokta olacağını vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, "Yılbaşında kalabalık ortamların olmayacağı bir şekilde kutlamalar yapılabilir. Kesinlikle büyük kitlelerin olduğu eğlencelerin olmaması gerekiyor. Maske, mesafe ve dezenfektan kullanımı yine önem arz ediyor. Daha da önemlisi, ocak ayı itibarıyla iki doz aşısını yaptırmış önemli bir kesimin hatırlatma dozu için süreleri dolmuş oluyor. Bu anlamda kesinlikle hatırlatma dozu aşılarının yaptırılması gerekiyor. Hangisi olursa olsun, hatırlatma dozu aşı ile birlikte hastalıktan korunmuş olacağız. Pandeminin seyri bizim yaşam biçimimizle bağlantılı şekilde ilerleyecek" dedi.

'Hastaneye başvuru yüzde 50-75 oranında arttı'

Vakalar ile birlikte hastaneye başvuru sayısının da arttığını kaydeden Prof. Dr. Oğuztürk, "Hastaneye başvuru oranları yüzde 50-75 oranında arttı. Gelen vakaların hepsinin koronavirüs olduğunu söylemek çok gerçekçi olmaz çünkü 'Omicron' ile grip semptomları birbirleriyle karıştırılabilecek bir boyuta geçti. Eğer bir kişide baş ağrısı, burun akıntısı, boğazda gıcıklanma, halsizlik, hapşırma, kas eklem ağrıları varsa bu kişi grip ya da 'Omicron' olabilir. En reel yaklaşım, PCR testi yaptırmasıdır. Eğer 'Gribim' diyerek hastaneye gitmezseniz, kısa süre içinde hastalığı bulaştırmış olabilirsiniz. Hastaneye başvuran hastaların yatış oranı arttı ama vaka sayısı kadar artmadı. Kontrolsüz bir artış durumu söz konusu değil. Vaka sayısı, yatış oranından 2 kat daha fazla" diye konuştu.

 

 

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