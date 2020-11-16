Uzun süreli Covid-19'un organlarda hasara neden olduğu tespit edildi

İLK ENFEKSİYONDAN 4 AY SONRA BİRDEN FAZLA ORGANDAN HASAR GÖRÜLDÜ

İngiltere Sağlık Enstitüsü (NHS) ve University College of London tarafından, uzun süreli Covid-19 hastalığına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Covercan adı verilen ve devam eden araştırmada, genç ve önceden sağlıklı olan düşük riskli kişilerde, ilk enfeksiyondan dört ay sonra birden fazla organda hasar tespit edildiği belirtildi.

Yeni tip corona virüsün neden olduğu Covid-19 semptomlarının 6 haftadan uzun sürmesi halinde uzun süreli Covid-19 hastalığı ortaya çıkıyor. Yorgunluk, beyin sisi, nefes darlığı ve ağrı en sık bildirilen semptomlar arasında yer alıyor.

Araştırmacılar, yapıtıkları çalışmanın İngiltere’de 60 binden fazla insanı etkilediği düşünülen "uzun Covid-19" hastalarının yaşadığı tuhaf ve kapsamlı semptomların nedenlerini anlamaya ve çeşitli tedaviler geliştirmeye yönelik bir adım olduğunu vurguladı.

Covercan çalışması, Covid-19'un organ sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisini ,nispeten genç olan ve herhangi bir temel sağlık şikayeti olmayan, yaklaşık 500 "düşük riskli" bireyde, devam eden Covid semptomlarını temellendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda katılımcılara MRI taramaları, kan testleri, fiziksel ölçümler ve çevrimiçi anketler yapılıyor.

KALP, AKCİĞER, PANKREAS, BÖBREK...

Bununla birlikte, araştırmacılar taramaya tabi tutulan ilk 200 kişiden alınan ön verilerde, hastaların yaklaşık yüzde 70'inin Covid-19’a ilk kez yakalandıktan dört ay sonra kalp, akciğerler, karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere bir veya daha fazla organlarında çeşitli hasarlar meydana geldiği açıkladı.

University College of London’dan kardiyolog ve klinik veri bilimi doçenti Amitava Banerjee şunları söyledi:

"İyi haber, bozukluğun hafif olması, kötü haber ise uzun süreli Covid-19, insanların yüzde 25'inde iki veya daha fazla organı etkiliyor. Bu ilgi çekicidir, çünkü bozuklukların devam edip etmediğini veya iyileşip iyileşmediğini, ya da daha kötüye gidebilecek bir alt grup insan olup olmadığını bilmemiz gerekiyor.”

SEMPTOMLAR İLE HASAR GÖREN ORGAN ARASINDA İLİŞKİ VAR



Öte yandan araştırmada, deneklerin bazılarında, semptomlar ile organ hasarının yeri arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüldü. Örneğin, kalp veya akciğer bozuklukları nefes darlığı ile ilişkiliyken, karaciğer veya pankreas bozuklukları gastrointestinal semptomlarla bağlantılıydı.

NHS UZUN SÜRELİ COVİD-19 KLİNİKLERİ AÇIYOR

Geçen hafta Imperial College of London tarafından yapılan farklı bir çalışmada ise benzer şekilde enfeksiyondan iki ile üç ay sonra, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin yüzde 60’ının akciğerlerinde, yüzde 29’sunun böbreklerinde, yüzde 10’unun karaciğerlerinde ve bir kısmının beyninde doku değişikliklerine rastlandı.

Öte yandan, İngiltere Ulusal Sağlık Enstitisü (NHS) doktorların, hemşirelerin ve terapistlerin hastaların fiziksel ve psikolojik semptomlarını değerlendireceği 40'tan fazla uzun süreli Covid-19 kliniğinden oluşan bir ağ kuracağını duyurdu.