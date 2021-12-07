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Vaka sayıları 45 yaş altında yığılmaya başladı
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak paylaştığı tabloya göre, en çok vaka artışının görüldüğü ikinci kent Adana'da Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül Yeni, "Vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı. Aşılama oranında düşük olan yaş aralığımız, yine 45 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşuyor" dedi.
Vaka sayıları 45 yaş altında yığılmaya başladı

Dr. Emine Aygül Yeni

07 Aralık 2021 12:02 - DHA Yusuf KANTARLI - Gülşah ÖZGEN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son paylaştığı, 20-26 Kasım haftasını kapsayan tabloya göre, vaka artışında Adana, ikinci sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen vaka sayısında 416,65 oranına sahip kentte halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarını unuttuğu gözlendi.

Adana’nın, son 3 haftadır en çok vaka görülen 15 il arasında ikinci sıraya yerleştiğini söyleyen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Aygül Yeni, havanın soğumasıyla kapalı mekanları tercih edenlerin sayısının arttığını, bu nedenle vakalarda artış olduğunu belirtti.

Aşılama oranı yüzde 77,6’ya ulaştı

Halkın kuralları ihlal ettiğini ve cerrahi maskenin takılmamasının etkilerini gördüklerini söyleyen Dr. Emine Aygül Yeni, “Adana iki doz aşılamada yüzde 77,6 oranına ulaştı ancak vakaların yaş ortalamasına baktığımızda 45 yaş altındaki vatandaşlarımız olduğunu görüyoruz. Bu insanlar, iş hayatında ve sosyal ortamlara girip çıktıklarında maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Vakalarımız 45 yaş altında yığılmaya başladı. Aşılama oranında düşük olan yaş aralığımız yine 45 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu yaş aralığındaki vatandaşlarımız aşıyı tercih etme konusunda daha geride kalıyor. Bu vatandaşlarımız aşıyı yaptırmaları bizi daha iyi bir noktaya taşıyacaktır” diye konuştu.

İkinci doz aşısını olmayanların ciddi oranda fazla olduğunu belirten Dr. Yeni “Vatandaşlarımız birinci dozu olduktan sonra ‘Aşıdan sonra kolum ağrıdı, kendimi kötü hissettim’ gibi bir gerekçeye sığınıyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz; aşılarını olmaları yönünde. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın çoğu; farklı bir hastalığı olan, aşıları eksik kişiler. Farklı hastalığı olanların ise kendilerini daha iyi korumaları gerekiyor. Enfeksiyon kaptıktan sonra aşırı kilolu kişiler daha çok sorun yaşıyor. Bu kişilerin yakınları da kendilerini koruması gerekiyor” dedi.

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