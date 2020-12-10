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Vaka sayısı 2 milyonu aşan Afrika ülkeleri COVID-19 aşısına 2021 yılı Ocak sonunda erişebilecek
Afrika ülkelerinin, Kovid-19 aşılarına 2021 Ocak sonu itibarıyla erişebilecekleri bildirildi
Vaka sayısı 2 milyonu aşan Afrika ülkeleri COVID-19 aşısına 2021 yılı Ocak sonunda erişebilecek
10 Aralık 2020 16:05 - AA
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Afrika Birliği'nin özel elçisi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü adayı Ngozi Okonjo-Iweala ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, başkent Abuja'da basına kapalı görüştü.

Okonjo-Iweala, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına 2021 Ocak sonu itibarıyla erişebileceklerini belirtti.

"Dünya'da bir kişide Kovid-19 virüsü olsa bile hiç kimse güvende değildir"

Okonjo-Iweala, "Dünya'da bir kişide Kovid-19 virüsü olsa bile hiç kimse güvende değildir. İşte bu yüzden daha fakir ülkeler ile Nijerya gibi düşük-orta gelirli ülkeler bunu (Kovid-19 aşısı) olabildiğince çabuk almalı." değerlendirmesini yaptı.

Kıtada, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını kaydeden Okonjo-Iweala, daha sonra önceliğin yaşlılar ve kronik hastalar olacağını ifade etti.

Okonjo-Iweala, Kovid-19 aşılarının, yoksul ve gelişmekte olan ülkelere hızlı ve uygun şekilde dağıtılmasını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu ve uluslararası toplumunun iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeni ile 55 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:

afrika birligi afrika koronavirus kovid-19

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