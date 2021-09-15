Vaka sayısının 100’ü geçtiği Fujian’da tüm halka Kovid-19 testi yapılacak

Yetkililer, Çin'in doğusundaki Fujian Eyaleti’nin liman kenti olan Xiamen’de Kovid-19’un yeniden canlanması nedeniyle şehir çapında bir nükleik asit testi başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, tüm şehrin testten geçirileceği bilgisini verdi. Üniversite, ilkokullar ve liseler ile meslek okulları derslerini çevrimiçi ortama taşımak zorunda kalırken, anaokullarına operasyonları askıya almaları söylendi. Tüm bu önlemler şehirde vaka sayısının 35’e çıkmasının ardından alındı.

Şehrin Tongan Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada Kovid-19 enfeksiyonları rapor edildikten sonra bölge yüksek riskli olarak sınıflandırıldı. Xiamen sakinlerine gerekmedikçe şehri terk etmemeleri tavsiye edilirken, ayrılmak isteyenlerin ayrılmadan önceki 48 saat içinde yeşil bir sağlık kodu sunması ve negatif nükleik asit testi sonucu vermesi gerekiyor.

Eyaletin bir başka kenti olan Putian’da da şehir çapında bir nükleik asit testi de dün öğleden sonra başlatıldı. Kentin Kovid-19 önleme ve kontrol merkezi başkan yardımcısı Cai Guoping, kentte pazartesi günü itibarıyla Putian’da 64 teyit edilmiş vaka ve 21 asemptomatik taşıyıcıdan oluşan 85 kişinin testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Fujian yetkilileri, virüsün yayılmasını engellemek için eyalet genelinde düzinelerce otoban geçiş kapısında trafik kontrolü uygulamaya başladı.