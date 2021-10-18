'Vakaların yüzde 85'i asemptomatik olarak çoğalıyor'

Sağlık Bakanı Koca, dün Twitter hesabından 2- 8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Karadeniz Bölgesi’nden ilk 10’da 8 il yer aldı.

"8 ilde arttı, 3 illde azaldı"

En fazla vakanın olduğu Giresun'da vaka oranı yüz binde 230,21'den 71,15 artışla 394,01'e yükseldi. Ordu’da 330,97'den 459,68’e, Kastamonu’nda 445,83’ten 538,56’ya, Çorum’da 351,05’ten 436,31’e, Samsun’da 338,33’ten 413,18’e, Tokat’ta 386,04’ten 459,81’e, Amasya’da 228,62’den 297,47’ye, Karabük'te 341’91’den 408,02’ye yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane ve Bayburt ise vaka sayılarının düştüğü 3 kent oldu. Güncel haritaya göre, vaka sayısı Rize’de yüz binde 399,29’dan 392,61’e, Gümüşhane’de 220,18’den 211,01’e, Bayburt’ta ise 220,97’den 179,47’ye geriledi.

"Gürültüsüz hastalık büyük zarar veriyor"

Vakaların virüs taşıyıp belirti göstermeyen kişilerin kalabalık ortamlarda tedbirsiz davranması nedeniyle arttığını belirten KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Vakalar, yüzde 85 asemptomatik olarak çoğalmaya devam ediyor, bir belirti göstermiyor. Virüs bu şekilde işini görüyor. Bulaştığı insanların yüzde 15'i hasta oluyor, bunların yüzde 2'sini kaybediyoruz. Virüsün gürültülü bir hastalık yapmadan devam edebilmesi, büyük zararlar veriyor" dedi.

"Ortamlar çok iyi havalandırılmalı"

Asemptomatik hastaların da aşılanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Bunların kim olduğunu, kimin hasta olduğunu bilmiyoruz. O nedenle hem asemptomatik hem semptomatik hastaların hem de yüzde 2'lik grubun herkes için eşit mesafede olduğunu önceden görmek ve bilmek gerekiyor. Tedbirlerin sıkı alınması, denetimlerin sıkı yapılması, ortamların çok iyi havalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Havalandırmaya bağlı olarak bulaşın ciddi derecede düştüğünü gösteren çalışmalar var. Kapalı mekanların, okulların, bir araya toplanılan yerlerin iyi havalandırılması lazım. Denetimlerin de eksiksiz yerine getirilmesi lazım" diye konuştu.

"Pandemi yokmuş gibi davranıyorlar"

İnsanların salgını önemsemediğini ve tedbirlere uymadığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, "İnsanlar benimsediler, sanki pandemi yokmuş gibi çalışıyorlar. Sağlık müdürlükleri, filyasyon ekipleri ve denetim grupları da çalışmıyorlar gibi bir hava oluştu. Bu havayı değiştirmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve yöneticilerin bunu ele alıp pandemiye karşı tekrar bir mücadele başlatmak gerek" ifadelerini kullandı.

"Kalabalık caddelerde maskesiz dolaşmamak gerekiyor"

Covid-19 belirtisi göstermeyen kişileri büyük risk taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Virüsün bulaştığı insanlar, yüzde 85 asemptomatik kalabiliyor. Hiçbir semptomunuz yok, virüsü taşıyorsunuz ve 'bende bir şey yok' diyerek geziyorsunuz. Gezme esnasında konuşmanız ile havaya attığınız damlacıklar, başkaları tarafından alınıyor ve hasta olmalarına neden oluyorsunuz. Maskesiz şekilde kalabalık mekan ve caddelerde bulunmamamız gerekiyor. İstanbul’da İstiklal Caddesi, Trabzon'da Uzun Sokak, Ankara'da Kızılay'da maskesiz dolaşmanız doğru değil. Burada maskenizi takmak ve tüm tedbirlere uymanız gerekiyor. Her şeyden önce aşılanmış olmamız gerekiyor."