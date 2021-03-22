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Valilik uyardı: Samsun'da COVID-19 risk haritasını 'eksik temaslı listesi' renklendiriyor
Samsun'da COVID-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı olduğu kişileri filyasyon ekiplerine eksik bildirdiği, bu durumun da vaka sayılarında ciddi artışa neden olduğu açıklandı
Valilik uyardı: Samsun'da COVID-19 risk haritasını 'eksik temaslı listesi' renklendiriyor
22 Mart 2021 15:47 - DHA
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Samsun Valiliğince kentte artan COVID-19 vaka sayıları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı oldukları kişileri filyasyon ekiplerine bildirmediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temaslı listesini eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor. Lütfen; hepimizin sağlığını korumak için gece-gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12/03/2021 tarihli ve 11 sayılı kararıyla; Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma'yı düzenleyen 195'inci maddesine göre işlem tesis edilecek, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre idari yaptırım uygulanacaktır."

Anahtar Kelimeler:

samsun valiligi covid-19 vaka sayilari koronavirus

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