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Varyant virüslere karşı monoklonal antikor tedavisinde insan denemeleri başladı
Eli Lilly ve AbCellera tarafından Kovid-19 karşı geliştirilen bir antikor ilacının çok sayıda mutasyonlu virüsü etkisiz hale getirdiği açıklandı.
Varyant virüslere karşı monoklonal antikor tedavisinde insan denemeleri başladı
05 Mayıs 2021 23:41 -
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Koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları devam ederken, mutasyon çeşitlerindeki artış ve yüksek bulaşıcılık tedavinin önündeki en önemli engellerden biri. Özellikle mutasyonlu virüslere yönelik yapılan çalışmalar sürerken, Kanadalı ve ABD'li bir ilaç şirketinin girişiminin, mutasyonların çoğuna etki edebilen bir antikor ilacının geliştirildiği açıklandı.

İNSANLI DENEYLERE BAŞLANIYOR

AbCellera ve ABD’li Eli Lilly Covid-19’a karşı birlikte geliştirdikleri ikinci bir antikor ilacının klinik denemelerine başladıklarını açıkladı. İlaç şirketleri, LY-CoV1404 adı verilen monoklonal antikor tedavisini  hafif ile  orta derecede Covid-19 hastalarında değerlendireceğini duyurdu.

TÜM MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ

Bununla birlikte, AbCellera  LY-CoV1404’ün kilinik öncesi denemelerinde corona virüsün  bilinen tüm mutasyonlarına karşı güçlü etki gösterdiği belirtildi.

AbCellera, antikor ilacının İngiltere, Brezilya, California, Güney Afrika ve New York mutasyonları da dahil olmak üzere corona virüsün şu anda bilinen tüm varyantlarını nötralize ettiğini ve ilacın corona virüsün başak proteininin mutasyona uğrayan bölgesine bağlandığını duyurdu. 

MUTASYON TEHDİDİNİ ORTADAN KALDIRABİLİR

Başak protein Koronavirüsün insanların ACE2 enzimlerine tutunarak vücuda girmesine ve hastalığa yol açıyor. Araştırmacılar virüsün bu bölgesinde mutasyonlarla gelen değişikliklerin endişe verici olduğunu düşünüyor, çünkü aşılar da virüsün başak proteinin hedef alıyor. Ancak, AbCallere geliştirilen antikor ilacının başak proteinin birçok kısmına bağlanabildiğini bu nedenle ilacın etkisini olası yeni mutasyonlar nedeniyle yitirmeyeceğini söyledi. Klinik testlerin son aşamasında bu durum kanıtlanırsa  LY-CoV1404’ün corona virüs tedavisinde oyun değiştirici olabileceği ifade edilerek, varyantların yarattığı tehdidi ortadan kaldırabileceği ifade edildi.

KAYNAK: NTV

Anahtar Kelimeler:

monoklonal antikor tedavisi varyant

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