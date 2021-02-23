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Virüs mutasyona uğramaya devam ediyor: Nijerya'da COVID-19'un yeni bir varyantı tespit edildi
Nijerya ve 15 ülkede tespit edilen varyantın İngiltere'de ortaya çıkan yeni türden farklı olduğu belirtildi
Virüs mutasyona uğramaya devam ediyor: Nijerya'da COVID-19'un yeni bir varyantı tespit edildi
23 Şubat 2021 10:07 - AA
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip corona virüsün (Kovid-19) B.1.2.5 adlı yeni varyantının tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede yeni tespit edilen varyantın İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un B.1.1.7 adlı varyanttan farklı olduğunu ve henüz endişe verici olarak tanımlanmadığını belirtti.

Ihekweazu, ülkedeki araştırmacıların ve bilim insanlarının bu yeni mutasyonu daha iyi anlamak için 130 numune üzerinde çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Ülkede şu ana kadar Covid-19'un B.1.1.7 adlı yeni varyantının 54 vakası tespit edildiğini kaydeden Ihekweazu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Covid-19'un B.1.2.5 adlı yeni bir varyantı ortaya çıktı ve bu varyant Nijerya ve 15 ülkede tespit edildi. Bu varyant ile ilgili araştırmalar yapılırken dikkat etmemiz gerekiyor."

Ihekweazu, halkın Covid-19'un karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 nijerya yeni varyant mutasyon

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