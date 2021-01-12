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Vuhan'daki araştırmaya göre COVID-19 atlatan 4 kişiden 3'ü 6 ay sonra sağlık sorunu yaşıyor
Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi
Vuhan'daki araştırmaya göre COVID-19 atlatan 4 kişiden 3'ü 6 ay sonra sağlık sorunu yaşıyor
12 Ocak 2021 13:34 - AA
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Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan altı ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da COVID-19 tespit edilen bin 700 hastayı altı ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü.

Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, COVID-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışmada altı ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, COVID-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"COVID-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz."

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus covid-19 vuhan

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