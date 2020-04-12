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Wuhan'daki hastanenin baş hekimi: Avrupa ve ABD'deki semptomlar farklı
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası inşa edilen sahra hastanesi kullanıma kapatıldı. Hastane kapılarını gazetecilere açmaya başladı. Hastanenin başhemşiresi ilk günlerde yaşanan olayları anlattı.
Wuhan'daki hastanenin baş hekimi: Avrupa ve ABD'deki semptomlar farklı
12 Nisan 2020 11:18 - SABAH
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Çin'in Wuhan kentinde corona virüs hastaları için sadece 10 günde inşa edilen sahra hastanesi artık ihtiyaç kalmadığı için kullanılmıyor. Çinli yetkililer rekor sürede inşa edilen ve binlerce kişinin tedavi edildiği o hastanenin kapılarını gazetecilere açtı.

Başhemşire anlattı

Çin'de inşa edilen sahra hastanesinin başhemşiresi koronavirüsün zirve yaptığı günlerde hastanenin durumunu anlattı. Hemşire, "Hastalar ilk geldiklerinde çok korkuyorlardı. Buranın diğer hastanelere benzemediğini gördüler. Bu hepimiz için zor ve çok farklı bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Başhemşire sahra hastanesinin dış dünyayla tamamen bağlantısının kesildiğine dikkat çekerek, ''Malzemelerin teslim edildiği kapı asla iki taraflı olarak açılmazdı. Böylece dışarıya virüs bulaştırma ihtimali ortadan kalktı.'' dedi.

"Avrupa ve ABD'deki semptomlar farklı"

Hastane başhekimi koronavirüs semptomlarının Avrupa ve ABD'de farklılık gösterdiğini iddia etti. Başhekim, ''Batılı hastaların birçoğu tat ve koku alma duyularını kaybettiklerini söylüyor. Biz Wuhan'da böyle bir şeye rastlamadık. İkinci dalga salgın riskine karşı onların tecrübelerinden ders çıkarmak önemli.'' ifadelerinde bulundu.

Hastalığın ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin resmi rakamlara göre salgını büyük ölçüde kontrol altına almış durumda.

Anahtar Kelimeler:

wuhan

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