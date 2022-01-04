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Yalnızca 3 asemptomatik vaka görüldü; 1,1 milyon nüfuslu kent karantinaya alındı
Çin'in Henan eylaetindeki 1,1 milyon nüfuslu Yuzhou şehrinde yaşayanların tamamı, kentte 3 asemptomatik koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Yalnızca 3 asemptomatik vaka görüldü; 1,1 milyon nüfuslu kent karantinaya alındı
04 Ocak 2022 17:47 - BBC News Türkçe
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"Sıfır Covid" politikası izleyen Çin yönetimi, Pazartesi gecesinden itibaren Yuzhou'da insanların evlerini terk etmelerine izin vermiyor.

Araç sahiplerinin, özel izin belgeleri olmadan sokağa çıkması yasaklandı.

Şehirde gıda tedariği yapan marketler hariç tüm işyerleri ve mağazalar da kapatıldı.

'Yüksek öncelikli siyasi görev'

Yapılan resmi açıklamada, ''Şehrimizdeki virüs kontrol ve önleme çalışmaları oldukça yoğun şekilde sürüyor. Salgını en kısa sürede frenlemek ve bastırmak, şehirdeki tüm yetkililerin ve insanların yüksek öncelikli siyasi görevidir" denildi.

Yuzhou'da alınan önlemler, ülkenin Covid üssü haline gelen Şian kentindeki uygulamalara benziyor.

Karantina altındaki Şian kentinde gıda sıkıntısı kaygıları sürüyor.

Kent sakinlerinin son günlerde yiyecek değiş tokuşuna başladığı bildirilmişti.

Çin, 4-20 Şubat tarihleri arasında Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak.

Pekin yönetimi, olimpiyatlar öncesi ülkede Covid salgınını bitirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Ülkede son olarak olimpiyatlarda görev yapacak herkes karantinaya alındı.

 

Anahtar Kelimeler:

cin yuzhou asemptomatik vaka karantina koronavirus

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